TLC 11:25 bis 11:55 Dokusoap Ausgezogen eingezogen: Nackt auf Haussuche Nudists Fetch a Home USA 2013 Merken Kevin und Shannon haben zwei Leidenschaften: die Freikörperkultur und ihre Hunde. Deshalb sind die Prioritäten bei der Wahl ihres Eigenheims klar definiert. Sie möchten ihre Freizeitaktivitäten unbekleidet ausüben und für die Hunde einen großen Garten haben. Außerdem wünscht sich Shannon eine schöne Küche. Maklerin Jackie Youngblood hat bereits ein Objekt im Auge, das alles bietet, was das FKK-Herz begehrt. Leider ist das Haus mit jeder Menge Zedernholz ausgestattet - schön fürs Ambiente, schmerzhaft für die nackte Haut. Da das Paar befürchtet, sich in dieser Umgebung Splitter einzuziehen, muss Jackie weitersuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Buying Naked