TLC 08:05 bis 08:30 Dokusoap Etwas Neues, etwas Geliehenes Baumwollfummel oder Ballkleid USA 2014 Jennipher steht unter Zeitdruck. Sie hat nur noch vier Wochen, um das atemberaubende Wahnsinnskleid zu finden, in dem sie zum Altar schreiten will. Und mit ihren 38 Jahren weiß sie auch genau, was sie nicht will: das baumwollene Erbstück aus den 70er Jahren, mit dem ihre Mutter einst geheiratet hatte! Jennipher ist ohnehin zu kurvig, um in das Kleid zu passen, das stark an Flowerpower erinnert. Doch da sich Mama nichts sehnlicher wünscht, lässt sie Designerin Kelly einen Versuch starten, den Kittel in einen Hochzeitstraum zu verwandeln. Inzwischen sucht Jennipher mit Sam nach Alternativen und verliebt sich in ein glitzerndes Corsagen-Kleid. Schauspieler: Kelly Nishimoto (Herself - Host) Sam Saboura (Himself - Host) Originaltitel: Something Borrowed, Something New