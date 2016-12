Pro7 MAXX 05:25 bis 05:50 Trickserie One Piece Der große Schwertkämpfer Mihawk Zoro gibt nicht auf! J 2011 16:9 Merken Zoro benutzt das Boot, das Mihawk ihm gegeben hat, um wieder aufs Meer zu kommen. Auf der Insel Nakamura dagegen versucht sich Brook als Streitschlichter zwischen den Einheimischen und den Langarm-Menschen und wird dabei gefangen genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Musik: Shiroh Hamaguchi, Kôhei Tanaka Altersempfehlung: ab 12