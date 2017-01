WDR 02:00 bis 03:30 Show Lachsalven & Juxraketen Eine Revue der besten Komiker mit ihren besten Nummern D 1995 Live TV Merken Die Elite des Humors tritt rechtzeitig zum Jahresende an, um die Lachmuskeln gehörig zu reizen. Ein Feuerwerk der witzigsten und bekanntesten Sketche. Gerade noch rechtzeitig, um den Rest an Spaß- und Lachbedarf für dieses Jahr zu decken. Kein Auge bleibt trocken, wenn Otto Waalkes, Eddi Arent und Harald Juhnke, Jochen Busse, Gerhard Polt, Herbert Feuerstein und Harald Schmidt, Loriot, Rüdiger Hoffmann, Jerry Lewis, Diether Krebs, Hildegard Krekel, Iris Berben, Dieter Hallervorden, Hape Kerkeling, Mary, Rudi Carrell, Heinz Erhardt und viele andere ihre Lachsalven abschießen. Ein Programm so richtig zum Ablachen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Otto Waalkes, Eddi Arent, Harald Juhnke, Jochen Busse, Gerhard Polt, Herbert Feuerstein, Harald Schmidt, Loriot, Rüdiger Hoffmann, Jerry Lewis, Diether Krebs, Hildegard Krekel, Iris Berben, Dieter Hallervorden, Hape Kerkeling, Mary, Rudi Carrell, Heinz Er Originaltitel: Lachsalven & Juxraketen