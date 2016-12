WDR 17:35 bis 18:00 Show Dinner op Kölsch D 2013 2016-12-31 22:35 Untertitel HDTV Live TV Merken Es ist genau 50 Jahre her, dass "Dinner for One - Der 90. Geburtstag" zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gezeigt wurde. Dieses besondere Jubiläum begeht der WDR nun mit einer weiteren mundartlichen Adaption des Klassikers - op Kölsch. Ralf Schmitz (als Butler Ralph) und Annette Frier (als Frau Annette) sind die Protagonisten dieses ganz speziellen Dinners, das nicht nur die rheinischen Herzen höher schlagen lässt. Die Handlung des legendären Originals wurde in das Jahr 2064 verlegt. Der 1. FC Köln ist inzwischen wieder Deutscher Meister geworden, der Kölner Dom ist vollendet, nur der Bau der U-Bahn kommt weiterhin nicht voran. Die imaginären Gäste, die von Frau Annette zum 90. Geburtstag eingeladen wurden, sind natürlich berühmte Rheinländer, die weit über die Grenzen von Köln hinaus bekannt sind. In der kölschen Fassung wird Butler Ralph in die Rollen von Dirk Bach, Alfred Biolek, Reiner Calmund und Hans Süper schlüpfen. "Dinner for One" ist laut Guiness-Buch der Rekorde die "am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion der Welt." Inzwischen existieren schweizerische, hessische, plattdeutsche, ruhrgebietsdeutsche TV-Fassungen, die Zahl der mundartlichen Bühnenfassungen ist kaum noch überschaubar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ralf Schmitz (Butler Ralph), Annette Frier (Frau Annette) Originaltitel: Dinner op Kölsch