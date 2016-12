WDR 10:50 bis 11:50 Show Schmitz' Katze Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal D 2013 2017-01-02 22:40 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Von und mit Ralf Schmitz "Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal" stellt Ralf Schmitz fest und er muss es wissen, schließlich hat er weit über 20 Jahre mit seiner Katze Minka zusammengelebt. Wie beziehungstauglich sich seine Mieze dabei erwies, davon erzählt uns der beliebte Komiker an diesem Abend. Was ist zu tun, wenn die Katze das Liebesleben empfindlich stört, würgend im Schank hängst, in die Pubertät kommt, später gar an "Katzen-Alzheimer" leidet? Können wir von Katzen lernen oder noch mal ganz anders gefragt: Wer veräppelt hier eigentlich wen? Ralf wird's uns verraten, "Schmitz' Katze" ist witzig, verblüffend und - autobiographisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ralf Schmitz Originaltitel: Schmitz' Katze Regie: Ralf Schmitz