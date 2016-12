WDR 08:20 bis 09:05 Reportage Böller, Blei und Brezel-Skat Bräuche zum Neuen Jahr D 2015 2016-12-31 05:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Der Jahreswechsel ist für alle eine besondere, eine magische Zeit. Das alte Jahr ist vorbei, das neue lockt verheißungsvoll! Überall im Rheinland und in Westfalen feiern die Menschen mit Bräuchen und Ritualen. Viele davon stammen aus alter Zeit. Die Dorfbewohner kommen an Silvester zusammen, um gemeinsam zu singen und einen Schnaps zu trinken. Man umarmt sich, wünscht sich alles Gute. Glück oder Unglück? Was wird das neue Jahr bringen? Zum Jahreswechsel wird überall gewürfelt oder Karten gespielt. Der Aberglaube spielt immer eine große Rolle. Während der sogenannten Raunächte ist Wäsche aufhängen streng verboten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Böller, Blei und Brezel-Skat