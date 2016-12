RTS Deux 14:45 bis 16:35 Sonstiges Ski nordique Tour de ski Stereo Untertitel Live Merken Du 31 décembre au 8 janvier, les amateurs de ski de fond pourront suivre différentes étapes du Tour de Ski sur RTS Deux et RTSsport.ch. Cette année, deux étapes sont prévues en Suisse, à Val Müstair, les 31 décembre et 1er janvier, dont deux à suivre en direct sur RTS Deux et RTSsport.ch. Le Tour de Ski fera de nouveau une halte en Suisse ! La mythique compétition s'arrêtera pour la deuxième fois après 2014 à Val Müstair. Pour rappel, le Tour de Ski est une compétition de ski de fond officielle homologuée par la Fédération Internationale de Ski (FIS). Cette année, huit étapes sont prévues dans trois pays différents sur quatre sites. Créée en 2006, cette compétition se veut l'équivalent en ski de fond du légendaire Tour de France. Lenzerheide accueillera trois étapes dont les sprints classiques dames et messieurs, un 15 km classique messieurs ainsi qu'un 10 km classique dames. La RTS, quant à elle, diffusera ce septième Tour de ski en direct dès le 1er janvier sur RTS Deux et RTSsport.ch. Avec le commentaire de Jean-Marc Rossier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie