RTS Deux 10:15 bis 11:55 Trickfilm La Princesse et la Grenouille USA 2009 Ron Clements, John Musker, Greg Erb, Jason Oremland, E.D. Baker Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Un conte qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, dans le légendaire quartier français, où vit une jeune fille nommée Tiana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Princess and the Frog Regie: John Musker, Ron Clements Drehbuch: Ron Clements, John Musker, Greg Erb, Jason Oremland, Rob Edwards Musik: Randy Newman