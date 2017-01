RTL Passion 04:10 bis 05:05 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Gestohlenes Glück E 2002 2017-01-01 03:00 Merken Diana und die neue Lehrerin Cristina sind zusammen zur Schule gegangen und waren sich damals spinnefeind. Das scheint Cristina jetzt ändern zu wollen, denn sie geht offen auf Diana zu und tröstet sie in ihrem Liebeskummer wegen Juan. Juan bekommt unterdessen endlich die neue Musikanlage für seinen Unterricht, doch sie wird schon am ersten Tag gestohlen. Das sorgt für ein schlechtes Gewissen bei Ingrid: Ihr ist der Schulschlüssel abhanden gekommen, und nun vermutet sie einen Zusammenhang zwischen dem verschwundenen Schlüssel und dem Diebstahl. Carmen versucht der Sache auf den Grund zu gehen und entdeckt dabei, dass Juan und Ingrid noch immer ein Paar sind. Von ihr in die Enge getrieben, verkündet Juan daraufhin, dass er Ingrid heiraten will. Pedro und Roberto wollen sich etwas Geld dazuverdienen und modeln so auf einer Dessousschau mit Marta. Peinlich wird es, als sie ihre Lehrerin Adela im Publikum bemerken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto 'Rober' Arenales) Beatriz Luengo (Dolores 'Lola' Fernandez) Mónica Cruz (Silvia Jauregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 437 Min. Silvester Party

Show

Nick 21:00 bis 05:45

Seit 437 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 237 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 167 Min.