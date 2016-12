RTL Passion 00:50 bis 01:30 Serien Mistresses Folge: 14 Neustart USA, GB 2014 Merken Savannah hat ihren schweren Unfall nicht nur überlebt, sie ist auch gänzlich wiederhergestellt, wenn auch unentschlossen, was sie mit ihrem "neuen Leben" jetzt anfangen soll. Ihr Herz gehört weiterhin Dominic. Harry scheint sich damit abgefunden zu haben, zumindest tröstet er sich mit seiner früheren Angestellten Kyra. Josslyn hat die Branche gewechselt. Von der Immobilienmaklerin wird sie zur Event-Organisatorin. Doch die Aufträge sind zunächst dünn gesät. Die bekannte Schauspielerin Soleil Moon Frye macht nach anfänglicher Begeisterung einen Rückzieher, weil Josslyn noch nicht genug Erfahrung vorweisen kann. Daraufhin versucht Josslyn, Harry als Koch und Caterer an ihre Seite zu holen. Karen nimmt nach dem tödlichen Desaster, das am Ende von Staffel 1 Sam sogar das Leben gekostet hat, Analyse-Sessions bei Dr. Blakeley. Da sie ihre Zulassung als niedergelassene Analytikerin verloren hat, arbeitet sie in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Dort lernt sie die Koranerin Anna kennen, eine junge Frau, die offensichtlich durch diverse selbstzerstörerische, sexuelle Praktiken zu Schaden gekommen ist. Zwischen den beiden "knistert" es auf verschiedenen Ebenen, sodass Karen sich entschließt, bei Dr. Blakeley aufzuhören und wieder privat zu behandeln. April hat mithilfe ihres Freundes Mickey ihren Laden ausbauen können und das läuft gut. Doch mit der Liebe klappt es nicht so recht. Dann lernt sie den Allround-Künstler Daniel kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alyssa Milano (Savannah "Savi" Davis) Rochelle Aytes (April Malloy) Yunjin Kim (Karen Kim) Jes Macallan (Josslyn Carver) Jason George (Dominic Taylor) Brett Tucker (Harry Davis) Ricky Whittle (Daniel Zamora) Originaltitel: Mistresses Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: Rina Mimoun Kamera: Derick Underschultz Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12