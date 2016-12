RTL Passion 23:20 bis 00:05 Serien Providence Auf Leben und Tod USA 2002 Merken Joanie ist zwischen Phil und Jackson hin und her gerissen. Während die beiden sie mit Briefen, Blumen und Geschenken bombardieren, wird Joanie jedoch klar, dass sie erst einmal zu sich selbst finden muss. Sie bittet beide Männer, sie in nächster Zeit in Ruhe zu lassen. Robbie hat derweil ganz andere Sorgen: Tina ist blutend zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das Baby wird per Kaiserschnitt geholt. Es ist zwar winzig, aber gesund. Und auch Tina scheint es besser zu gehen, doch dann bricht ihr Blutdruck zusammen. In der Praxis holen Jim und Meredith die Welpen von Hündin Patty und Jims Hund Fearless auf die Welt, als die Nachricht aus dem Krankenhaus ihre Freude in größte Besorgnis umschlagen lässt. Unterdessen wird Sydney wieder von Kevin verfolgt: Nachdem er sie vier Wochen in Ruhe gelassen hatte, hängen plötzlich Fotos von ihr und ihrer Familie an ihrer Windschutzscheibe. Owen erwirkt eine einstweilige Verfügung und bearbeitet Syd, endlich bei ihm einzuziehen. Zudem will er sie rund um die Uhr bewachen. Als sie eines Abends aber trotzdem allein in der Klinik sitzt, riecht sie Feuer und ist in kürzester Zeit von den Flammen eingeschlossen. Da steht plötzlich Kevin vor ihr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Dana Daurey (Heather) George Newbern (Owen Frank) Alex D. Linz (Pete Calcatera) Originaltitel: Providence Regie: Michael Fresco Drehbuch: Ann Lewis Hamilton, Elle Triedman