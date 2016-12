RTL Passion 14:10 bis 15:00 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Götter töten, Götter helfen USA 2016 Merken Dank der Wiederbelebung seines Herzens, ist Hades nun auch in Storybrooke - katapultiert den entflohenen König Artus in die Unterwelt und will die Stadt übernehmen. Im Kampf gegen Hades versucht Hook, seine Freunde von der Unterwelt aus zu unterstützen. Doch einer der Helden wird den Kampf mit seinem Leben bezahlen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Craig Powell Drehbuch: Jerome Schwartz Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12