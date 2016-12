RTL Passion 12:50 bis 13:15 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2017-01-01 22:40 Merken Jenny schafft es nicht, den One-Night-Stand mit Falko durchzuziehen. Frustriert gesteht sie Richard, dass sich Deniz in ihr Herz gebrannt hat - er aber nichts von ihr wissen will. Deniz macht Richard klar, dass er aus Sorge um sein Pumpwerk auf eine Beziehung mit ihr verzichtet. In Richard, der vor allem seine Familie wieder zusammenführen will, reift dadurch eine Idee. Während sich Marie bemüht, sich nicht von einer penetranten Reporterin provozieren zu lassen, die wegen des Sex-Videos in ihre Privatsphäre eindringt, bemerkt Diana besorgt, dass auch Maries Eislaufkarriere in Mitleidenschaft gerät. Als die beiden optimistisch nach vorne blicken wollen, durchkreuzt erneut die Reporterin ihr Vorhaben - und Marie verliert wütend die Beherrschung. Ein Fehler, der zur Folge hat, dass Diana und Marie mit der Klatschpresse kooperieren müssen. Vanessa fühlt sich bestätigt, als Christoph seinen Plan, Henrys Schlafrhythmus zu beeinflussen, für gescheitert erklärt. Doch während er sich schicksalsergeben mit den schlaflosen Nächten abfindet und vor lauter Müdigkeit einschläft, bleibt es an Vanessa hängen, mit Henry die Nacht durchzuwachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt