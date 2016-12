RTL Passion 06:50 bis 07:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Die Steinkamps bangen um den Meistertitel, da Katjas gesundheitlicher Zustand keine optimale Voraussetzunge für einen harten Wettkampf darstellt. Doch dann taucht auch noch ausgerechnet Katjas Ex-Trainer David Meyerhoff im Zentrum auf und verkündet, als Preisrichter in der Jury zu sitzen. Katja sinkt beim Training plötzlich bewusstlos zusammen und wird von Ben auf dem Eis gefunden. Er bringt Katja sofort in Jessicas Praxis und Jessica verordnet Katja absolute Ruhe. Zwar fürchtet Katja nun, sich von ihrem großen Traum, deutsche Meisterin zu werden, verabschieden zu müssen, doch Ben ist für sie da und Katja geht es immer besser. Florian streitet vehement ab, die Abendschule nur Franziska zuliebe in Angriff genommen zu haben. Dennoch gerät er ins Nachdenken. Als er kurz darauf im Zentrum Ingo bei der Wasser-Gymnastik vertreten muss, erkennt Florian, dass er lieber praktisch als theoretisch arbeiten will. Er trifft einen Entschluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Christoph Brehmer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser