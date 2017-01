kabel1 classics 01:15 bis 02:50 Actionfilm Ein ausgekochtes Schlitzohr ist wieder auf Achse USA 1980 Nach einer Story von Hal Needham und Robert L. Levy 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bandit, das ausgekochte Schlitzohr, hat wieder einen Auftrag an Land gezogen. Er soll mit seinem Kumpel Snowman eine Riesenkiste von Miami nach Dallas transportieren. Der Inhalt der Kiste ist äußerst lebendig, denn es handelt sich dabei um eine Elefantenkuh. Die Aktion entgeht dem eifrigen Sherriff Justice natürlich nicht. Er nimmt die Verfolgung auf, um Bandit endlich hinter Gittern zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Reynolds (Bandit) Sally Field (Carrie) Jackie Gleason (Sheriff Justice) Jerry Reed (Cledus) Mike Henry (Junior) Paul Williams (Little Enos Burdette) Pat McCormick (Big Enos Burdette) Originaltitel: Smokey and the Bandit II Regie: Hal Needham Drehbuch: Jerry Belson, Brock Yates Kamera: Michael C. Butler Musik: Snuff Garrett Altersempfehlung: ab 12