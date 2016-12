Danny Meeham ist ein Fußball-Star, wie er im Buche steht. Das ändert sich schlagartig, als er für ein paar Jahre hinter Gitter muss. Im Gefängnis steigt er zum Trainer der Häftlingsmannschaft auf, die gerade ein Fußball-Match gegen das Team der Gefängniswärter vorbereitet. Jetzt steckt Danny in der Zwickmühle: Einerseits will er, dass seine Schützlinge gewinnen, andererseits riskiert er mit einem Sieg die Chance auf eine frühzeitige Bewährung ... In Google-Kalender eintragen