kabel1 classics 17:10 bis 18:40 Komödie Big Nothing GB, CDN 2006 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Charlie, arbeitsloser Lehrer und Möchtegern-Autor, lernt bei seinem ersten und letzten Arbeitstag im Callcenter den Kleinganoven Gus kennen. Bald schmieden die beiden Erpresserpläne. Gemeinsam wollen sie den pädophilen Geistlichen Smalls um einige Tausend Dollar erleichtern. Was sich gut anlässt, steuert schnell auf ein Desaster zu. Tiefschwarze Krimikomödie - absurder geht es nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Schwimmer (Charlie Wood) Simon Pegg (Gus) Alice Eve (Josie McBroom) Jon Polito (Agent Hymes) Natascha McElhone (Penelope Wood) Mimi Rogers (Mrs. Smalls) Billy Asher (Deputy Garman) Originaltitel: Big Nothing Regie: Jean-Baptiste Andrea Drehbuch: Billy Asher, Jean-Baptiste Andrea Kamera: Richard Greatrex Musik: Alan Anton Altersempfehlung: ab 16