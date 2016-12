kabel1 classics 07:00 bis 08:35 Komödie Wenn Engel reisen ... USA 1968 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe von Nonnen will mit ein paar jungen Klosterschülerinnen nach Santa Barbara fahren. Doch der Road Trip erweist sich als schwieriger als geglaubt: Auf dem Weg dorthin durchleben die Schwestern eine Menge von Abenteuern. Nicht nur, dass sie mit ihrem Reisebus eine Panne auf den Zuggleisen haben und von einer Biker-Gang terrorisiert werden, nein, sie fahren auch noch zusätzlich in ein Filmset für einen Western ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosalind Russell (Mutter Oberin Simplicia) Stella Stevens (Schwester George) Binnie Barnes (Schwester Celestine) Mary Wickes (Schwester Clarissa) Dolores Sutton (Schwester Rose Marie) Susan Saint James (Rosabelle) Barbara Hunter (Marvel Ann) Originaltitel: Where Angels Go Trouble Follows! Regie: James Neilson Drehbuch: Blanche Hanalis Kamera: Sam Leavitt Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 6