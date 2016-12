RTL Plus 21:50 bis 23:25 Komödie Zwei Mädels auf Mallorca - Die heißeste Nacht des Jahres D 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Das Einzige, was Nicole und Tanja verbindet, ist der orangefarbene Kittel, den sie als Mitarbeiterinnen des Profit-Markts, eines Einkaufszentrums am Hamburger Stadtrand, tragen müssen. Nicole arbeitet an einer der zehn Kassen, Tanja in der Weinabteilung. Nicole ist mit ihrem Abteilungsleiter Dieter verbandelt, der allerdings auch mit Tanja eine Affäre laufen hat. Dass ihr Chef verheiratet ist, wissen die zwei Verkäuferinnen, doch dass sie beide etwas mit ihm haben, davon ahnen sie nichts. An Nicoles 25. Geburtstag platzt die Bombe - statt eines romantischen Dinners zu zweit mit der Geliebten, muss Dieter zu einem Hochzeitsessen mit seiner Gattin. Während der Ehebrecher versucht, Nicole diese Nachricht beizubringen, werden die beiden von Tanja beobachtet. Ausgerechnet von Tanja, die seit drei Jahren darauf wartet, dass Dieter seine Frau verlassen wird, und die zu allem Übel auch noch von ihm schwanger ist. Tanja hatte gehofft, dass das Baby den Abteilungsleiter dazu bringen würde, endlich sein Versprechen einzulösen. Und jetzt taucht in Form von Nicole eine weitere Konkurrentin auf! Deshalb beschließt Tanja, Nicole aus dem Rennen zu werfen. Und das Last-Minute-Angebot des hauseigenen Reisebüros, wo für wenig Geld Flüge für eine Nacht nach Mallorca verramscht werden, bringt sie auf eine Idee. Als Tanja kurz darauf Nicole heulend auf der Personaltoilette findet, gibt sie sich als mitfühlende Kollegin, um Nicoles Vertrauen zu gewinnen. Dann schlägt sie vor, den Geburtstag auf Mallorca zu feiern. Ahnungslos willigt die freundlich naive Nicole in diesen Plan ein, nimmt sogar noch auf Tanjas Drängen reichlich Kohle aus ihrer Kasse, um auf Mallorca richtig einen drauf machen zu können. Wenige Stunden später befinden sich die zwei Frauen schon im Flugzeug auf dem Weg nach Palma de Mallorca. Dort angekommen, sucht Tanja gezielt die Bekanntschaft unternehmungslustiger Männer, um Nicole zur Untreue gegenüber dem Abteilungsleiter zu verführen und das mit einer Kamera zu dokumentieren. Das führt dazu, dass Nicole an einem einsamen Strand fast vergewaltigt wird. Nicole kann ihren Angreifer jedoch niederschlagen, die beiden Frauen flüchten anschließend in dessen Sportwagen. Der Vorfall hat die beiden enger zusammengeschweißt, als Tanja sich jemals hätte vorstellen können, und auch der weitere Verlauf der Nacht übertrifft alle ihre Erwartungen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bojana Golenac (Nicole Klein) Idil Üner (Tanja Lohhoff) Markus Knüfken (Dieter Rogalla) Diogo Infante (Antonio) Felix Bresser (Carlos) Frank Leo Schröder (Lars) Henning Peker (Olli) Originaltitel: Zwei Mädels auf Mallorca - Die heißeste Nacht des Jahres Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Georg Heinzen Kamera: Achim Hasse Musik: Rainer Michel

