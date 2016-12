Super RTL 07:55 bis 09:20 Trickfilm Fischen Impossible - Eine tierische Rettungsaktion MAL, CHN 2011 2017-01-01 10:20 Stereo Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Fabelhaft farbenfrohes Animationsabenteuer. Zwei Raubfische gehen an Land und starten eine mutige Rettungsaktion. Auf neuem Terrain machen sie eine Entdeckung nach der anderen und trotzen den Gefahren, die vom Menschen ausgehen. Der schlaue Bambushai Pup und der ängstliche Weißspitzenhai Julius leben zufrieden in einem Schiffswrack. Plötzlich ist die Unterwasserwelt in größter Gefahr. Taucher rauben die kostbaren frisch gelegten Fisch-Eier und angriffslustige Krabben bedrohen die Bewohner des Korallenriffs. Als Pup bemerkt, dass er an Land atmen kann, macht er sich beherzt auf den Weg, den Nachwuchs zu retten. Julius hingegen benötigt einen mechanischen Anzug, um ihm folgen zu können. Ein entdeckungsreiches Abenteuer beginnt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sea Level Regie: Aun Hoe Goh Drehbuch: Jeffrey Chiang Musik: Yan Wei Tan Altersempfehlung: ab 6