sixx 04:10 bis 04:40 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Stealing the Spotlight USA 2012 16:9 HDTV Merken Braut Chassidy ist erst seit kurzem verlobt und ganz heiß darauf, ihr perfektes Hochzeitskleid zu finden. Das Problem: Ihre Mutter spielt sich auf wie eine Diva. Es scheint, als würde sie ihrer Tochter die Show stehlen wollen. Braut Maggie sucht indes nach einem geeigneten Kleid für ihre typische Südstaaten-Hochzeitsfeier. In ihrem Gesicht zeichnet sich jedoch anhand der Auswahl in Loris Laden keinerlei Begeisterung ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta

