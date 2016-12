sixx 12:30 bis 13:30 Show Jamie and Jimmy's Food Party Jennifer Saunders GB 2012 16:9 HDTV Merken Heute wird gefeiert! Jimmy serviert seinen hausgemachten Champagner-Cidre, während Jamie mit Comedienne und Drehbuchautorin Jennifer Saunders eine italienische Porchetta (gerollter Schweinebauch) zubereitet. Außerdem kommt noch mexikanisches Streetfood auf den Tisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jamie Oliver , Jimmy Doherty Originaltitel: Jamie And Jimmy?s Food Fight Club