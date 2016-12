sixx 11:30 bis 12:30 Show Jamie and Jimmy's Food Party Chris Moyles' GB 2012 16:9 HDTV Merken Jamie bedient sich heute zweier Lieblingsspeisen: dem Curry und dem Sonntagsbraten. Zusammen in einem Topf nennt sich das "Empire-Lamm". Während Jimmy aus seiner hausgemachten Räucherkammer allerhand Köstlichkeiten hervorholt, tischt Moderator Chris Moyles eine Pizza im New Yorker Stil auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jamie Oliver , Jimmy Doherty Originaltitel: Jamie And Jimmy?s Food Fight Club