sixx 09:30 bis 10:30 Show Jamie and Jimmy's Food Party Amanda Holden GB 2012 16:9 HDTV Heute kocht Jamie zwei Varianten des guten alten Brathähnchens - einmal umhüllt von einer leckeren Kruste, das andere Mal mit einer würzigen Biernote. Die Schauspielerin Amanda Holden besucht die Männer im Café und bereitet eine griechische Moussaka zu. Zum Dessert haben Jamie und Jimmy eine köstliche und geschichtsträchtige Tarte besorgt. Moderation: Jamie Oliver , Jimmy Doherty Originaltitel: Jamie And Jimmy?s Food Fight Club