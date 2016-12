Pro7 MAXX 20:15 bis 21:10 Dokumentation Rocky Mountain Miners - Die Jagd nach Edelsteinen Glück im Unglück USA 2014 2016-12-31 23:55 16:9 HDTV Merken Brian Busse hilft einem Freund, dessen Transporter oben am Mount Antero eine Panne hat. Ohne Servolenkung und mit kaputten Bremsen bugsieren die beiden den Truck bis zu einer berüchtigten Stelle abwärts: Die Deadman's Curve trägt ihren Namen nicht ohne Grund ... Amanda und Travis sind zum ersten Mal in der neuen Saison in der Mine und wollen sie startklar machen. Doch sie müssen feststellen, dass dort eingebrochen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Prospectors Altersempfehlung: ab 12