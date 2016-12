Pro7 MAXX 08:10 bis 08:40 Dokumentation Rocky Mountain Miners - Die Jagd nach Edelsteinen Das Ende der Wartezeit USA 2013 2016-12-31 03:25 16:9 HDTV Merken Um alles am Laufen zu halten, muss Familie Dorris einen großen Fund machen. Auch Steve Brancato steht unter Zugzwang und sucht am Mount Antero fieberhaft nach wertvollen Steinen. Es sieht gut für ihn aus ... Währenddessen hat Amanda Adkins andere Sorgen: Sie entdeckt Diebe in ihrer Mine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Prospectors Altersempfehlung: ab 12