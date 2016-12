Pro7 Fun 20:15 bis 21:45 Thriller Frozen - Eiskalter Abgrund USA 2010 2017-01-01 13:15 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Studentenpärchen Parker und Dan sowie dessen besser Kumpel nutzen das Winterwochenende, um in einem Skiresort New Englands richtig Spaß zu haben. Nachdem sie bei Einbruch der Dämmerung wider bessere Beratung den letzten Skilift des Wochenendes nehmen, wird jener abgeschaltet - mit ihnen auf halber Strecke hoch über dem Berghang, in einem heraufziehenden Schneesturm. Als die Hangbeleuchtung ausgeht, dämmert den Dreien, dass man sie vergessen hat. In eisiger Nacht beginnt ein tagelanger, qualvoller Kampf gegen Frost und unter ihnen lauernde Wölfe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Emma Bell (Parker O'Neil) Shawn Ashmore (Joe Lynch) Kevin Zegers (Dan Walker) Ed Ackerman (Jason) Rileah Vanderbilt (Shannon) Kane Hodder (Cody) Adam Johnson (Rifkin) Originaltitel: Frozen Regie: Adam Green Drehbuch: Adam Green Kamera: Will Barratt Musik: Andy Garfield Altersempfehlung: ab 16