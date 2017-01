RTS Un 02:25 bis 04:00 Actionfilm Premium Rush USA 2012 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Wilee est sans doute le plus doué et le plus rapide des coursiers à vélo de New York. Son quotidien consiste à traverser la ville en tous sens en évitant les taxis qui foncent, les voitures, et huit millions de piétons... Pourtant, lorsqu'il prend en charge un mystérieux pli, le danger va être d'un autre genre. Certains sont prêts à tout pour s'emparer de ce qu'il transporte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gordon-Levitt (Wilee) Dania Ramirez (Vanessa) Sean Kennedy (Marco) Kym Perfetto (Polo) Anthony Chisholm (Tito) Ashley Austin Morris (Portier) Wolé Parks (Manny) Originaltitel: Premium Rush Regie: David Koepp Drehbuch: David Koepp, John Kamps Kamera: Mitchell Amundsen Musik: David Sardy Altersempfehlung: ab 12