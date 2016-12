RTS Un 13:55 bis 15:35 Sonstiges Joséphine, ange gardien Un frère pour Ben F, B, CH 2004 Stereo Untertitel Merken Lazlo, 11 ans, vit dans la rue depuis la mort de son père avec lequel il avait clandestinement immigré en France depuis la Roumanie. Aux mains d'une bande qui l'oblige à voler, il est soumis à tous les dangers et vit dans la plus grande misère matérielle.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Stéphanie Lagarde (Isabelle) Michel Bompoil (Antoine) Brieu Quiniou (Lazlo) Antoine Nguyen (Ben) Richard Sammut (Petru) Vincent Doyon (Jean-Ba) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Philippe Venault Drehbuch: Nicole Jamet, Marie-Anne Le Pezennec, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Roland Romanelli, Didier Vasseur