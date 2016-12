Kabel1 Doku 01:05 bis 01:50 Dokumentation Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah Semester Party USA 2014 16:9 HDTV Merken Die 19-jährige Brianna Denison verschwindet im Januar 2008. Sie hatte bei einer Freundin auf der Couch übernachten wollen, doch am nächsten Morgen gab es keine Spur mehr von ihr. Auf Briannas Handy finden sich Nachrichten von Clint Dillhart, mit dem sie seit einigen Monaten zusammen war, und der sehr eifersüchtig war. Doch der hat ein Alibi. Auch Tage später gibt es keine Spur von der jungen Frau. Schließlich wird ihre Leiche gefunden - und eine DNA-Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Rae Anderson (Brianna Denison) Bill Bingham (Brothel Owner) Miles Chumley (Clint Dillhart) Hal Dion (Detective Dave Jenkins) Reis Dorne (JOSH BIELA) Brent Duffey (Brothel Owner Son) Dustin Earnest (Lyle Sepping) Originaltitel: Unusual Suspects Regie: Mike Phillips