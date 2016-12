Kabel1 Doku 23:30 bis 00:15 Dokumentation Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah Kein gutes neues Jahr USA 2015 16:9 HDTV Merken Salt Lake City, 30. Dezember 1993: Der 14-jährige Christopher Mosier passt auf den elf Monate alten Nachbarssohn Jamal auf. Als Christophers Mutter nach Hause kommt, findet sie ihren Sohn brutal erstochen in ihrem Schlafzimmer auf. Das Baby ist verschwunden. Einige Stunden später taucht es allerdings unversehrt wieder auf - mit seiner Mutter Sarah Harriman. Ihr Mann Terry hatte das Kind abgeholt und war wohl der letzte, der Christopher lebend gesehen hat. Hat er ihn auch getötet? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unusual Suspects