Kabel1 Doku 09:55 bis 10:40 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Mexiko USA 2014 16:9 HDTV Merken Zum Auftakt trifft sich Anthony im Viertel Santa Anita von Mexiko City mit dem Boxer Jorge Laviera, der ihn nach einem Gespräch über die politische und gesellschaftliche Situation in Mexiko zu einem günstigen Bistro mitnimmt, bei dem sich die Sportler nach der Verausgabung stärken. Eine Speisekarte gibt es nicht - es wird gegessen, was gerade im Angebot ist: Pasta, Hühnchen, Chilli für ein paar Euro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown