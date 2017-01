kabel eins 04:55 bis 06:35 Komödie Erkan & Stefan in Der Tod kommt krass D 2005 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Erkan und Stefan wollen endlich ihr umfangreiches Wissen vergolden und nehmen deshalb an der populären Gameshow "Der dicke Hund" teil. Insbesondere Stefan ist restlos von dem eitlen Moderator namens Hardy Flanders begeistert, weshalb er sich in der Sekunde der Preisentscheidung auch prompt für einen Traumschiffurlaub mit Flanders statt für 100.000 Euro entscheidet. Erkan ist stinksauer, doch als es an Bord der MS Albatros zu Mord und Totschlag kommt, bessert sich seine Laune. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Friedmann (Erkan) Florian Simbeck (Stefan) Ludger Pistor (Hardy Flanders) Julia Dietze (Sandy) Arzu Bazman (Blanca) Thorsten Feller (Alex) Andrea Sawatzki (Frau Schwartau) Originaltitel: SOS: The Bunnyguards on Board Regie: Michael Karen Drehbuch: John Friedmann, Florian Simbeck, Mathias Lösel Kamera: Peter-Joachim Krause Musik: Siggi Mueller Altersempfehlung: ab 6