kabel eins 23:05 bis 00:00 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Folge: 97 Die Macht der Bilder USA 2014 2016-12-31 03:15 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Als die Körperkamera eines Polizisten während der Auseinandersetzung mit einem Bürger versagt, muss Frank sich dem daraus resultierenden öffentlichen Unmut stellen. Danny und Baez versuchen unterdessen, einen Informanten zu schützen, nachdem dieser nicht wie vorgesehen ins Zeugenschutzprogramm der U.S. Marshalls aufgenommen wurde. Erin wiederum widmet sich der Tochter einer alten Freundin, die behauptet, an einer Elite-Uni vergewaltigt worden zu sein... Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Mitchell Burgess, Ian Biederman Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow