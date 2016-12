kabel eins 20:15 bis 21:10 Krimiserie Hawaii Five-0 Sauber USA 2011 2016-12-31 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein beliebter Volleyball-Coach ist ermordet worden. Die erste Spur führt Steve und sein Team zu dessen Vermietern, Karl und Trisha Joyner. Karl ist in Geldwäschegeschäfte verwickelt. Als er erschossen wird, flüchtet Trisha. Kono ist unterdessen in Fryers Auftrag mit einem riskanten Undervover-Einsatz befasst und soll den Gangsterboss Delano ausspionieren. Steve muss Kono in die Höhle des Löwen ziehen lassen, um das Leben von Trisha zu retten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Lauren German (Lori Weston) William Baldwin (Frank Delano) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Steve Boyum Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16