kabel eins 15:25 bis 16:20 Krimiserie The Mentalist Das offene Grab USA 2012 2017-01-02 09:30 16:9 Dolby Digital HDTV Im verriegelten Spind einer stillgelegten Fabrik wird der Leichnam des Finanzbrokers Antonio Castro gefunden. Der war dort offenbar ein knappes Jahr zuvor lebendig und an Händen und Füßen gefesselt eingesperrt worden. Lisbon und Patrick Jane ermitteln in der Maklerfirma, in der Castro angestellt war. Die sichergestellten Unterlagen des Opfers führen das CBI zu einem Club für Wohlhabende namens "17-24", in dem Castro vor seinem Tod zuletzt gesehen worden war ... Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) David Furr (Ian Breitler) Aaron Lohr (Benjamin Marx) Originaltitel: The Mentalist Regie: John F. Showalter Drehbuch: Tom Szentgyorgyi, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6