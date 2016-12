kabel eins 14:30 bis 15:25 Krimiserie The Mentalist Man nennt es Gier USA 2012 2017-01-01 05:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der angehende Surfprofi Jay Banner wird ermordet am Strand aufgefunden. Lisbon und Patrick Jane suchen eine Schiffsbergungsfirma auf, bei der das Mordopfer zuletzt angestellt war. Der alte Seebär Arkin Shea erzählt Patrick von einem mit Gold beladenen Dampfer, der vor langer Zeit vor der Küste gesunken ist. Das Einzige, was je von dem Schatz gefunden wurde, sei ein Golddollar, den er Patrick stolz vorzeigt. Patrick hat eine Idee, wie man dem Täter auf die Spur kommen könnte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Samaire Armstrong (Summer Edgecombe) Tim De Zarn (Arkin) Originaltitel: The Mentalist Regie: Shelley Morrison Drehbuch: Bruno Heller, Ashley Gable Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6