kabel eins 12:45 bis 13:35 Krimiserie The Mentalist High School Drama USA 2012 2017-01-01 03:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Englischlehrer Jack McTierney wird erschlagen auf dem Campus aufgefunden. In seinem Auto entdecken die Ermittler eine Tüte mit Ecstasy-Pillen und in seiner Aktentasche den Brief einer Schülerin, die ihn beschuldigt, sich mit Prostituierten abzugeben. Die Pillen führen zu einem Schüler, der sich McTierney anvertraut hatte. Um den Mörder zu ermitteln, übernimmt Patrick Jane die Rolle des Geistes in dem Stück "Hamlet", das die Theatergruppe der Schule aufführt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Kristina Apgar (Lindy Hayes) Emily Bergl (Ms. Austin) Originaltitel: The Mentalist Regie: Guy Ferland Drehbuch: Bruno Heller, Rebecca Perry Cutter Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12