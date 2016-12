kabel eins 08:00 bis 09:00 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Mehr als Freundschaft USA 2005 Merken Diesmal stoßen Rush und ihr Team auf den ältesten ungelösten Fall ihrer Dienstzeit: Als in Delaware ein Autowrack gefunden wird, das man auf das Jahr 1932 datieren kann, findet sich in ihm ein Skelett. Der Wagen gehörte einem Schwarzbrenner, der zur Prohibitionszeit Geschäfte machte - und dieser Mann lebt noch. Weil seine Schwester Rose in den 30ern mit seinem Auto spurlos verschwand, ist er überzeugt, dass es sich bei der Leiche um sie handeln muss. Doch Rose lebt noch ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Johnathan Tchaikovsky (Curtis Collins (1932) Tom Bower (Curtis Collins (2005) Originaltitel: Cold Case Regie: Mark Pellington Drehbuch: Liz W. Garcia Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6