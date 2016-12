ZDF neo 23:00 bis 00:20 Komödie Natürlich die Autofahrer D 1959 2017-01-01 06:45 Untertitel SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Freundlicher Verkehrspolizist ahndet jeden Gesetzesverstoß streng und ohne Rücksicht auf Person und Ansehen des Sünders. Als der fahrunkundige Witwer in der Tombola ein Auto gewinnt, macht er klammheimlich den Führerschein. Danach kommt es zu zahlreichen familiären Verwicklungen und Verkehrskatastrophen, die jedoch durchweg glücklich enden. Eberhard Dobermann ist ein freundlicher Verkehrspolizist, der der Ansicht ist, dass sämtliche Verkehrsteilnehmer mehr Rücksicht aufeinander nehmen sollten. Deshalb ahndet er jede Übertretung der Straßenverkehrsordnung. Dabei schreckt er vor Besitzern großer Wagen, seinen besten Freunden oder dem Polizeipräsidenten nicht zurück. Auch mit seinen beiden Kindern, der 19-jährigen Karin und dem 15-jährigen Felix, hat der allein erziehende Vater seine liebe Mühe. Deshalb hat Karin auch nicht den Mut zu erzählen, dass sie in Walter, den Sohn eines reichen Autohändlers, verliebt ist. Walter hat auch schon Bekanntschaft mit den Strafmandaten des freundlichen Hauptwachtmeisters gemacht. Und dann ist da ja noch die verwitwete Blumenladeninhaberin Jutta Schmalbach, mit der sich Dobermann besonders gut versteht. Doch zu einer Heirat ist er noch nicht zu überreden. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass Jutta versucht, ihn eifersüchtig zu machen. Eine gute Gelegenheit dazu bietet sich in Person von Ingenieur Karl Bierbaum, der ihr schon lange den Hof macht. Inzwischen wird auch Walter ungeduldig. Als er bei einer Tombola auf einem Polizei-Fest den ersten Preis gewinnt, gelingt es ihm und Karin, diesen Gewinn in die Hand des Hauptwachtmeisters zu schmuggeln. Doch Eberhard Dobermann verschweigt sein "Glück" vor der Familie: Der überzeugte Autohasser ist unverhofft in den Besitz eines Kraftfahrzeuges gekommen. Nun hat er ein Auto, aber keinen Führerschein. Also beschließt er, das Autofahren zu lernen. Als Fahrschüler entwickelt sich der freundliche Verkehrspolizist zu einem rücksichtslosen Rowdy. Nach vielen Fahrstunden ist es aber dann soweit: Eberhard Dobermann steht vor seiner Prüfung, und sein Prüfer ist kein Geringerer als Karl Bierbaum, sein Nebenbuhler im Wettkampf um das Herz von Jutta. Burleske Alltagskomödie, in der Heinz Erhardt mit seinem überdreht schusseligen Humor einmal mehr menschliche Schwächen und Eitelkeiten auf die Schippe nimmt. Ein Jux für alle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Erhardt (Eberhard Dobermann) Maria Perschy (Karin) Arne Madin (Felix) Erik Schumann (Walter Schliewen) Ruth Stephan (Jutta Schmalbach) Margitta Scherr (Gisela) Peter Frankenfeld (Karl Bierbaum) Originaltitel: Natürlich die Autofahrer Regie: Erich Engels Drehbuch: Gustav Kampendonk Kamera: Albert Benitz Musik: Peter Igelhoff Altersempfehlung: ab 6

