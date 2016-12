ZDF neo 09:40 bis 11:30 Komödie Die große Versuchung - Lügen, bis der Arzt kommt CDN 2013 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Ein Nest auf Neufundland braucht dringend einen Arzt. Als der junge Dr. Paul Lewis unfreiwillig vier Wochen in Tickle Head verbringen muss, sehen die Bewohner ihre große Chance gekommen. Mit allerlei Tricks und (Not-)Lügen wollen sie Paul klar machen, dass es keinen besseren Ort für ihn gäbe, als das verschlafene Tickle Head. Denn mit einem ortsansässigen Arzt steigen die Chancen auf den Zuzug einer Fabrik erheblich. Tickle Head, ein kleiner Hafen auf Neufundland. Vom Fischfang können seine Bewohner nicht mehr leben, fast alle sind arbeitslos und beziehen Sozialhilfe. Viele Männer, auch Frauen, verlassen den Ort, um in weit entfernten Städten zu arbeiten. Selbst der Bürgermeister hat das Weite gesucht. Die Ansiedlung einer petrochemischen Fabrik könnte Abhilfe schaffen - doch Tickle Head erfüllt nicht die Auflagen, die von der Firma gemacht werden. Zu diesen Auflagen gehört ein im Ort ansässiger Arzt. Tickle Heads große Chance kommt, als der ehemalige Bürgermeister des Kaffs, der nun als Zollbeamter arbeitet, am Flughafen im Gepäck des jungen Schönheitschirurgen Dr. Paul Lewis (Taylor Kitsch) Kokain entdeckt. Er schlägt ihm einen Deal vor: Vier Wochen als Arzt in Tickle Head und die Sache ist vergessen. Paul nimmt an. In Tickle Head wird Paul von Murray French (Brendan Gleeson) und dessen Freund Simon (Gordon Pinsent) empfangen. Der Beginn einer großen, von den beiden Männern mit Hilfe des gesamten Ortes organisierten Charade. Es gilt, Paul innerhalb kürzester Zeit klar zu machen, dass er nirgendwo anders mehr seine Zelte aufschlagen möchte als in - Tickle Head. Um den Doktor und seine Vorlieben besser kennen zu lernen, lässt Murray auch das Festnetztelefon Pauls abhören. Außerdem gaukeln ihm die Bewohner vor, begeisterte Cricket-Spieler zu sein, ohne jedoch die Regeln des komplizierten Spiels begriffen zu haben. Paul findet oft Geld auf der Straße, das jedoch eigens für ihn dort deponiert wurde, und beim Angeln mit Murray beißt immer ein Fisch an - wen stört es da, dass der Fisch nicht aus dem Meer, sondern einer Tiefkühltruhe entsprungen ist. Die Patienten stehen Schlange vor Pauls Praxis und Paul gewinnt seine neuen Nachbarn schnell lieb. Tagsüber sind sie seine Patienten, nach der Arbeit seine Freunde und Gesellschaft. Nur bei der hübschen Postbeamtin Kathleen (Liane Balaban) beißt er auf Granit. Auch dann noch, als sich herausstellt, dass Pauls Freundin Helen ihn seit drei Jahren mit seinem besten Freund betrügt. Selbst die Zahlung eines hohen Schmiergelds an den Firmenchef Trip Anderson (Peter Keleghan) stellt die Dorfgemeinschaft auf die Beine. Als sich alles für Tickle Head zum Guten zu wenden scheint, verrät Kathleen Paul die Wahrheit über die vielen Vorzüge des Hafens. Paul muss sich entscheiden, ob er in Tickle Head bleiben möchte, auch, wenn die merkwürdige Postkartenfassade Risse bekommen hat und die Freunde liebenswerte Schlitzohren sind. Der Film wurde in Neufundland gedreht. Es ist das Remake einer französischen Komödie aus dem Jahr 2003. Hauptdarsteller Taylor Kitsch wurde 1981 in Kelowna, Kanada, geboren. Er wurde mit der Serie "Friday Night Lights" und den Filmen "The Bang Bang Club", "Battleship" und "John Carter" bekannt. Gordon Pinsent (Simon) ist eine der bekanntesten Schauspieler-Persönlichkeiten Kanadas. Die aus Frankfurt stammende Regisseurin Brigitte Berman drehte eine Doku über Pinsent, "The River of My Dreams: A Portrait of Gordon Pinsent", die 2016 beim Filmfestival in Toronto gezeigt wurde. Der irische Schauspieler Brendan Gleeson, geboren am 29. März 1955, der unter anderem aus der "Harry Potter"-Reihe bekannt ist, wurde bei diesjährigen, 30. Braunschweiger Filmfestival mit dem Hauptpreis, der "Europa", für seine darstellerischen Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur geehrt. In seiner Dankesrede sagte Gleeson, er betrachte Filme "als einen Weg, um die Welt zu einem verständnisvolleren Ort zu machen". (Zitat Filmecho/Filmwoche Nr. 46 vom 18.11.2016) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Gleeson (Murray French) Taylor Kitsch (Dr. Lewis) Gordon Pinsent (Simon) Liane Balaban (Kathleen) Mark Critch (Henry Tilley) Peter Keleghan (Tripp) Mary Walsh (Vera) Originaltitel: The Grand Seduction Regie: Don McKellar Drehbuch: Ken Scott, Michael Dowse Kamera: Douglas Koch Musik: Maxime Barzel, Paul-Étienne Côté, Francois-Pierre Lue Altersempfehlung: ab 6