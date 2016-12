ZDF neo 08:15 bis 09:00 Show Versteckte Kamera Prominente hinter's Licht geführt D 1996 Stereo Merken Thomas Ohrner präsentiert eine fast schon internationale Ausgabe der "Versteckten Kamera". In Österreich, England und Deutschland hat die "Versteckte Kamera" ihr "Unwesen" getrieben. Auf einem klassischen Wiener Polizeirevier fand sich unversehens Thomas Koschwitz wieder, als er seinem Freund bei der Wiederbeschaffung eines angeblich verlorenen Passes helfen wollte. Aber dann geriet das "Opfer" in die Mühlen der Bürokratie. Soweit allerdings musste Theaterstar Gerda Steiner nicht reisen, um von der "Versteckten Kamera" hereingelegt zu werden. Sie sollte im Augsburger Zoo die Patenschaft für einen Pandabären übernehmen und fand sich plötzlich in einem geheimen Forschungslabor wieder, in dem angeblich 65 Millionen Jahre alte Sauriereier ausgebrütet werden. Aus der Begegnung mit jungen Sauriern wurde nichts, dafür kam es zu einer unheimlichen Begegnung mit Thomas Ohrner. Im weltberühmten Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud in London löste vor einiger Zeit Thomas Gottschalk eine Wettschuld aus "Wetten, dass..?" ein. Dabei konnte ihn die "Versteckte Kamera" heimlich beobachten. Viertes "Opfer" ist Eiskunstlauf-As Norbert Schramm. Er glaubt, bei einem Langlaufrennen zugunsten der "Aktion Sorgenkind" leichtes Spiel zu haben, denn die vor ihm laufenden Teilnehmer hinterlassen keinen sehr sportlichen Eindruck. Aber leider hat er nicht mit der Tücke des Objekts und den Tricks der "Versteckten Kamera" gerechnet, und damit wurde es auch für ihn zu "einer Frage der Ehre". In Google-Kalender eintragen