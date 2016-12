ZDF neo 06:50 bis 07:30 Show Versteckte Kamera Prominente hinter's Licht geführt D 1996 Stereo Merken Thomas Ohrners erstes prominentes Opfer heute hat stets von sich behauptet: "Mich erwischt ihr nie!". Doch wie es halt so ist mit der "Versteckten Kamera" - irgendwann erwischt es jeden. So auch Heinz Schenk, der sich unversehens in einer Polizeiwache wiederfand, in der es ungewöhnlich fidel zuging. Als dann noch "Tagesschau"-Sprecher Wilhelm Wieben aus der Arrestzelle auftauchte, verstand Heinz Schenk die Welt nicht mehr. Schlagerstar Ireen Sheer wollte nur eben mal ihr Auto wegen einer "Kleinigkeit" in die Werkstatt bringen. Was sie nicht wissen konnte, es war eine Werkstatt der "Versteckten Kamera", die so "zuvorkommend" war, dass sie gleich das ganze Auto in seine Einzelteile zerlegte, obwohl Ireen immer wieder betonte: "It's only the Radkappe". Der dritte Film stellt gewissermaßen eine Premiere dar. Zum ersten Mal ist es Thomas Ohrner und seinem Team gelungen, mit der "Versteckten Kamera" in eine andere Fernsehsendung "einzudringen" und sie total auf den Kopf zu stellen. Wie Sigi Harreis und ihre "Montagsmaler" sich aus der Affäre gezogen haben, sollte man nicht verpassen, denn aus der beliebten Spielshow wurde urplötzlich "Die Dienstagsmaler". In Google-Kalender eintragen