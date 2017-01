Phoenix 03:55 bis 04:55 Show Urban Priol:TILT! Tschüssikowski 2016 D 2016 Live TV Merken Kabarett-Anarcho Urban Priol präsentiert eine satirische Abrechnung in bewährter Manier und macht vor keinem gesellschaftspolitischen Thema halt. Da bleibt nichts ausgespart, was Medien und Menschen 2016 bewegte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Urban Priol:TILT!

