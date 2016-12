Phoenix 18:30 bis 20:00 Show 60 Jahre Lach- und Schießgesellschaft D 2016 2017-01-01 06:25 Live TV Merken Die Münchner Lach- & Schießgesellschaft steht für ein legendäres Kabarettensemble und gleichzeitig für eine der bekanntesten Kleinkunstbühnen in Deutschland. Sie wurde 1956 von Sammy Drechsel und Dieter Hildebrandt gegründet. Zum 60-jährigen Bestehen findet im großen Saal der Münchner Kammerspiele eine feierliche Jubiläumsveranstaltung statt. Das erste Programm der Lach- & Schießgesellschaft hieß "Denn sie müssen nicht, was sie tun" und hatte am 12. Dezember 1956 Premiere, im März 1957 folgte die TV-Ausstrahlung. Seitdem prägte die Künstlertruppe die deutsche Kleinkunstszene wie keine zweite - allen voran natürlich Dieter Hildebrandt, der Ende 2013 verstorben ist. Bei der Jubiläumsgala stand die Creme de la Creme des deutschsprachigen Kabaretts auf der Bühne, u. a. Werner Schneyder, Georg Schramm, Luise Kinseher, Josef Hader und Claus v. Wagner. Die Moderation übernahm Christian Ehring, der aus den Satire-Sendungen "Extra 3" und "Heute Show" bekannt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Ehring Gäste: Gäste: Werner Schneyder, Georg Schramm, Luise Kinseher, Josef Hader, Claus von Wagner Originaltitel: 60 Jahre Lach- und Schießgesellschaft