Phoenix 17:30 bis 18:30 Show Schmickler D 2016 2016-12-31 00:20 Live TV Merken Immer mehr Menschen in Deutschland fallen ab vom Glauben an die Grundordnung und füllen das entstehende Vakuum mit Misstrauen und Hader: Politiker? Alle Verbrecher! Medien? Alle verlogen! Fremde? Alle verdächtig! Ob Regierungs-, Partei- oder Fernsehprogramm - die Adressaten verweigern die Annahme, wenden sich resigniert ab und denken: das ist doch das Letzte! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wilfried Schmickler "Das Letzte"