Phoenix 15:30 bis 17:00 Show Bayerischer Kabarettpreis 2016 D 2016 Live TV Merken Es war heiß im Münchner Lustspielhaus! Nicht nur die Temperaturen sorgten für kochende Stimmung: Ein buntes Potpourri an Kabarett und Comedy machten den Abend sowohl für die Preisträger als auch die Laudatoren unvergesslich. HG. Butzko erhielt den Bayerischen Kabarettpreises in der Kategorie Hauptpreis. Seine Gratwanderung zwischen lockerer Plauderei und messerscharfer Analyse hat die Jury überzeugt. Weitere Preisträger sind Constanze Lindner, das Duo Simon & Jan sowie Georg Schramm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Altinger Gäste: Gäste: The Heimatdamisch. Preisträger: Constanze Lindner, Simon & Jan, HG. Butzko, Georg Schramm Originaltitel: Bayerischer Kabarettpreis 2016