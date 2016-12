Phoenix 12:45 bis 13:30 Dokumentation Von Schlange stehen bis Selbernähen Wie die DDR wirklich war D 2013 Live TV Merken "Von Schlange stehen bis Selbernähen" - erfinderisch und kreativ trotzten DDR-Bürger der Mangelwirtschaft. Der Film zeigt die Improvisationskunst der Menschen und wahre Alltagsgeschichten. Tauschhandel, Tüfteleien und Erfindungsgeist - da wurde ein Surfbrett nachgebaut aus abenteuerlichen Materialien und dem, was aus dem Westen kam. Rund 25 Millionen Pakete wurden von 1961 bis 1989 vom Westen in den Osten geschickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wie die DDR wirklich war