Phoenix 09:45 bis 10:30 Dokumentation Straße der Achttausender Vom Karakorum nach Tibet D 2014 Live TV Merken Von Shimshal im Norden Pakistans führt die "Straße der Achttausender" in dieser Etappe durch den Westen Chinas über Kashgar nach Tibet bis zum Dach der Welt. Von Passu aus führt eine gefährliche Piste nach Shimshal. Der Sprung hinüber nach China gleicht einer Reise vom 19. ins 21. Jahrhundert. Der holprige Karakorum-Highway verwandelt sich in eine Autobahn mit Flüsterasphalt. Der Karakorum kreuzt das Pamir-Gebirge mit dem Muztagata, dem heiligen Berg der Turkvölker. Händler verkaufen Schmuck am Straßenrand, und Laster fahren Rohstoffe aller Art aus Xinjiang ins Mutterland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Straße der Achttausender